Marcelo e il richiamo di Cristiano Ronaldo. Quando la Juventus strizza l’occhio…

Potrebbe clamorosamente riaprirsi la pista che porta a Marcelo. La Juentus non ha mai perso le speranze e grazie a CR7 a gennaio farà un tentativo.

Marcelo è sempre stato uno di quei calciatori che hanno fatto sognare la Juventus. Da avversario ha rifilato spesso grandi dispiaceri alla Vecchia Signora, come quando realizzò il momentaneo gol del raddoppio nella tragedia sportiva dello 0-3. Era la sera in cui lo Stadium applaudì Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, una settimana prima della grande rimonta al Bernabeu vanificata da un arbitro assurdo. Ad ogni modo, nel gennaio 2021 c’è da tenere le orecchie dritte su ciò che accade sull’asse Madrid-Torino. Il brasiliano potrebbe clamorosamente tornare di moda per i bianconeri.

Marcelo, sogno mai tramontato

Il portale calciomercato.com rispolvera una frase pronunciata da Marcelo. «Ogni anno dicono che vado alla Juve, poi rimango al Real. Sono molto legato a questo club…» ha detto qualche tempo fa. Il calciatore, molto amico di Cristiano Ronaldo, è attratto dalla possibilità di giocare ancora con lui. I blancos però attraversano una fase particolare. Il Real Madrid non farà acquisti a gennaio, è fermo sul mercato causa impatto del Covid sulle casse del club e così anche l’uscita di riccioluto terzino sinistro per questo inizio 2021 non è prevista.