Calciomercato Juventus, Pochettino al Psg è pronto a fare spesa in Serie A, molti big del campionato italiano sono finiti nel mirino.

Calciomercato Juventus, Pochettino pronto a fare spesa in Serie A. L’allenatore argentino potrebbe diventare il prossimo allenatore del Paris Saint Germain, proprio per questo motivo il tecnico potrebbe richiedere alla dirigenza francese di ritornare su alcuni vecchi obiettivi, fra i quali Paulo Dybala della Juventus ma non solo…

Pochettino vorrebbe fortemente anche il suo ex pupillo Eriksen che ai tempi del Tottenham portò in finale di Champions contro il Liverpool. Insomma la dirigenza francese con l’arrivo di Pochettino è pronta alla rivoluzione.

Calciomercato Juventus, Pochettino vuole il big bianconero: si tratta

Non a caso il Psg, proprio in questo mercato di riparazione vuole andare a prelevare dall’Inter Christian Eriksen, centrocampista danese che non ha mai incantato con la casacca nerazzurra. L’ex Spurs è da tempo ai margini del progetto tecnico di Conte ed ora è anche ufficialmente in uscita e sul mercato. A Parigi vogliono accontentare Pochettino in toto, oltre a provare l’ex pupillo Erisken, si lavora anche per Dele Alli; il centrocampista inglese, obiettivo anche della Juventus, vive difficoltà importanti alla corte di Mourinho ed un suo addio è tutt’altro che improbabile e sempre più concreto proprio se dovesse essere confermato l’argentino sulla panchina del PSG.

Ma il vero obiettivo che potrebbe vedere i bianconeri protagonisti sarebbe l’uscita di Paulo Dybala, che già in passato fu un vecchio obiettivo di Pochettino, già ai tempi non lotani del Tottenham. Entrambi argentini, Pochettino crede molto nel valore di Paulo Dybala e proprio vista la situazione attuale della Joya, senza prolungamento di contratto per il numero 10 della Juventus potrebbero esserci 50/55 milioni di euro sul tavolo delle trattative, mentre il triplo assalto in totale potrebbe valere sui 90 milioni complessivi, che il Psg offrirebbe già come partenza al nuovo allenatore. Avremo più novità nelle prossime settimane ma resta comunque concreto l’interessamento di Pochettino nei confronti della Joya.