Calciomercato Juventus, Dybala lascia? C’è il Psg, la situazione

La permanenza del fuoriclasse argentino a Torino è tutt’altro che scontata: la Joya non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza tra un anno e mezzo

DYBALA CALCIOMERCATO RINNOVO JUVENTUS/ Il caso Dybala è ufficialmente deflagrato in casa Juventus. L’attaccante bianconero, infatti, non ha ancora raggiunto l’accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022: l’entourage del calciatore, Jorge Antun, ha tentato, fino ad ora in modo piuttosto invano, di raggiungere un accordo con Fabio Paratici, senza però pervenire alla fumata bianca risolutiva.

I giorni passano in maniera inesorabile, e una soluzione dovrà essere trovata a stretto giro di posta. Sebbene la volontà del numero 10 sia quella di continuare la sua esperienza sotto l’ombra della Mole, le sue richieste per il rinnovo, di circa 15 milioni di euro annui, spaventano la Vecchia Signora. Ecco che l’ipotesi di un addio dell’ex Palermo è tutt’altro da escludere: secondo quanto ribadito da calciomercato.com, nelle ultime ore il Paris Saint Germain avrebbe chiesto delle informazioni alla Juventus sul futuro del “Picciriddu”, valutato circa 70 milioni di euro. Una cifra che potrà essere, però, sensibilmente ridotta, nel caso in cui si andasse ad un anno dalla scadenza naturale del contratto.