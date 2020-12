Ozil alla Juventus, calciomercato: parti sempre più vicine, c’è l’affondo

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore sarebbero stati fatti sensibili passi avanti per portare Ozil in bianconero. La trattativa potrebbe concludersi in prestito secco per sei mesi

Calciomercato Juventus Ozil/ Quella che sembrava una vera e propria boutade di mercato, con il trascorrere delle ore sta assumendo sempre di più i crismi di una trattativa concreta. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, Mesut Ozil è entrato prepotentemente nel mirino dei dirigenti di corso Galileo Ferraris, che sono tornati alla carica per il trentenne centrocampista dell’Arsenal, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Gunners in scadenza il prossimo anno.

L’eventuale trattativa potrebbe concludersi sulla base di un prestito secco per sei mesi, con rinnovo automatico nel caso in cui venissero raggiunti traguardi prestabiliti. L’approdo di Ozil al Fenerbache è saltato proprio per l’improvvisa irruzione della Juventus, alla ricerca di un trequartista di qualità, che sappia fungere da raccordo tra la linea mediana e l’attacco.