La stella della Juventus Cristiano Ronaldo sta passando qualche giorno di relax a Dubai, ma il calcio è sempre nei suoi pensieri.

Il portoghese si trova lì anche per i Glober Soccer Awards (è stato nominato miglior giocatore del secolo) e ha colto al balzo l’occasione per parlare, più che di Juve, del calcio in generale. E di come è riuscito in tutti questi anni a rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Mica facile riuscire a trovare sempre nuove motivazioni per un calciatore che continua a battere record in continuazione.

