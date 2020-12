Gennaio ormai è sempre più vicino e si avvicina il momento di aprire le trattative di calciomercato anche in casa Juventus.

Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la società bianconera cercherà di puntellare l’organico di mister Pirlo con giocatori di qualità che possano fare la differenza sia in serie A che in Europa. E c’è un grande sogno da realizzare, che combacia con quello dei tifosi, ovvero quello di riportare in bianconero Paul Pogba. L’asso francese ha intenzione di lasciare il Manchester United, ma chi lo vorrà dovrà senz’altro fare i conti con gli inglesi, non intenzionati a fare sconti.

LEGGI ANCHE –>Donnarumma, il Milan ora trema. Anche la Juve tra le pretendenti

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, operazione tripla in serie A per l’estate

Calciomercato Juventus, lo United dice no al prestito per Pogba

Buonasera. È un braccio di ferro. Lo United non vuole dare #Pogba a gennaio in prestito. Vuole cash 55/60 mil.€. La #Juventus prende tempo perchè sa che il giocatore vuole andare via subito e si affida a #Raiola. Ma le cessioni sono comunque fondamentali. — Paolo Paganini (@PaPaganini) December 28, 2020

A confermare proprio la volontà dello United di non mollare sul prezzo è il giornalista Rai Paolo Paganini. Che su Twitter ha scritto: “Lo United non vuole dare Pogba a gennaio in prestito. Vuole cash 55/60 milioni di euro. La Juventus prende tempo perchè sa che il giocatore vuole andare via subito e si affida a Raiola. Ma le cessioni sono comunque fondamentali”. Una possibile trattativa che si preannuncia dunque tutta in salita per la dirigenza bianconera.