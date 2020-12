Calciomercato Juventus, i bianconeri studiano una soluzione tripla per l’estate, tutta dalla Serie A: 115 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, operazione tripla in Serie A. La dirigenza bianconera scopre le carte e ha in serbo ben tre colpi provenienti dal campionato italiano, su uno di questi potrebbe inserirsi anche l’Inter di Antonio Conte. 115 milioni pronti per tre profili che davvero cambierebbero questa Juventus by Andrea Pirlo. Partendo in ordine di reparto il primo colpo è Milenkovic che non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. Il giocatore viste le caratteristiche potrebbe diventare una vera e propria occasione. Obiettivo che, visti gli ottimi rapporti fra Paratici e Commisso dove l’affare Chiesa, potrebbe arrivare ad una cifra agevolata di 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, operazione tripla in Serie A per l’estate

L’altro obiettivo, nemmeno a dirlo, è sempre Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell’Udinese piace molto alla dirigenza bianconera e viste le caratteristiche potrebbe diventare una pedina fondamentale nel gioco di Pirlo. Come dicevamo poc’anzi su di lui potrebbe inserirsi l’Inter di Antonio Conte che l’ha identificato come obiettivo prioritario nel mercato di gennaio, anche se al momento non risultano passi concreti della società nerazzurra e nessuna offerta ufficiale. La Juventus vorrebbe poter chiudere il centrocampista dell’Udinese con una cifra non superiore ai 30 milioni di euro. Ma un’altra opportunità sempre dal calcio italiano potrebbe diventare immancabile.