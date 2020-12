Ozil, nuovi indizi per l’arrivo del fuoriclasse turco alla Juventus

L’arrivo di Ozil alla Juventus, ai margini del progetto tecnico dell’Arsenal, potrebbe diventare realtà nell’immediato futuro.

«La possibilità di vedere Ozil a Torino può essere abbastanza concreta. La Juve sta cercando con grande veemenza calciatori con quelle caratteristiche per mettere ordine in mezzo al campo. I bianconeri vanno inoltre a caccia di operazioni low cost e Mesut rappresenta a pieno quella che può essere una sorta di soluzione tampone. È un giocatore che potrebbe dare qualcosa di importante e non rientra nei piani di Arteta. Si era promesso al Fenerbahce ma l’operazione si è raffreddata per l’interesse della Juventus. Da far firmare per sei mesi con opzione per provare a salvare il salvabile in un centrocampo che ha difficoltà oggettive. Il turco ha forse dato il meglio di se ma può essere decisivo se non altro per recuperare qualche posizione in campionato». Sono parole del giornalista Luigi Guelpa a calciomercato.it nel suo approfondimento video.

Le carte per arrivare ad Ozil

La Juventus deve valutare bene il colpo, come detto non può sbagliare. In questo contesto è difficile pensare che possa rientrare Ramsey nella trattativa, se non altro perché Pirlo lo stima. Allora servirà pagare qualcosa ai Gunners sperando in uno sconto sull’ingaggio del turco. Ozil è molto amico di Demiral e il difensore giocherebbe un ruolo fondamentale nell’eventuale trattativa.