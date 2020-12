Dybala vuole ritrovarsi. No ai premi a Duabi per tornare al top

Paulo Dybala è frustrato dalle critiche piovutegli addosso e cerca la migliore forma. Ha anche detto di no a ritirare dei premi a Dubai.

Paulo Dybala ha trascorso le vacanze in montagna, con la fidanzata Oriana, la mamma Alicia e Kaia, il cucciolo di akita da cui la coppia non si separa mai. Era stato invitato a Dubai per i Globe Soccer Award ma ha preferito declinare. È tornato a Torino domenica e ieri ha fatto il primo allenamento individuale come il resto dei compagni. Fisicamente si sente meglio e sa che tutto dipende da lui: gennaio sarà un mese delicato per la Juventus, che da lui si aspetta risposte sul campo. La Gazzetta dello Sport, nello svelare questo particolare, evidenzia come il dieci della Juventus sia voglioso di tornare ai suoi livelli.

