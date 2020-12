La Juventus è tornata a sudare sul campo per preparare il prossimo impegno di campionato che la vedrà opposta all’Udinese.

Una gara da non sottovalutare quella contro i friulani. Del resto si sono già persi dei punti importanti per strada e i ragazzi di Pirlo non possono commettere altri passi falsi. Il calendario di gennaio sarà molto fitto per Ronaldo e compagni. Attesi non solo da scontri diretti in campionato contro Milan e Inter, ma anche dalla finale di Supercoppa Italiana e dall’impegno contro il Genoa in Coppa Italia.

LEGGI ANCHE –>Donnarumma, il Milan ora trema. Anche la Juve tra le pretendenti

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, operazione tripla in serie A per l’estate