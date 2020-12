Rovella è della Juventus. Accordo raggiunto col Genoa: i dettagli dell’affare

La Juventus replica l’affare che ha portato Kulusevski in bianconero un anno fa. Prende Rovella dal Genoa, dove resterà in prestito fino a giugno 2022.

Nicolò Rovella è un nuovo calciatore bianconero. Come un anno fa per Dejan Kulusevski, la Juventus, proprio sul finire dell’anno, si assicura il centrocampista del Genoa che ha brillato ad inizio stagione. A darne notizia la Gazzetta dello Sport, che considera conclusa la trattativa con Preziosi. L’operazione verrà definita nelle prossime ore: i bianconeri lo acquistano a titolo definitivo con una valutazione di 10 milioni di euro. Il giocatore però dovrebbe rimanere in prestito alla società di Preziosi per le prossime due stagioni. Il prezzo è calmierato dall’evidente situazione vantaggiosa di mercato, visto che il suo contratto con i rossoblù scade a giugno. Ovviamente, però, nelle prossime ore Nicolò prolungherà anche con i liguri.

Rovella, qualità e geometrie

La Juventus si è così mossa anticipando le concorrenti per il giovane centrocampista Nicolò Rovella. Era in scadenza di contratto con il Genoa. Un talento italiano che ha saputo già mettersi in mostra è che ha suscitato, immediatamente, l’interesse dei bianconeri ma anche dell’Inter di Antonio Conte. Il talentoso centrocampista stava per andare in scadenza di contratto con i genoani, ma era finito nei radar sia della Juventus che dell’Inter. Le due compagini italiane si erano già sentite con Preziosi, l’ha spuntata Paratici. La Vecchia Signora si assicura geometrie e qualità per il futuro.