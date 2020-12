Calciomercato Juventus, acquisto dal Barca: sfida al Milan, pronti 40 mln

Secondo quanto riportato da Don Balon, nelle ultime ore Milan e Juventus avrebbero ingaggiato un duello per aggiudicarsi Clement Langlet

Juventus Calciomercato Milan/ La necessità di trovare un difensore sta caratterizzando in maniera spasmodica sia il mercato della Juventus, che quello del Milan. Entrambi i club sono alla ricerca di un profilo carismatico, possibilmente giovane, che sappia giocare indifferentemente sia nella difesa a tre che in quella a quattro. Paratici nelle ultime ore ha quasi definito l’accordo di Rovella, per il quale la fumata bianca che certifichi l’affare è attesa a stretto giro di posta. Ma il dirigente bianconero non si ferma qui, e potrebbe ingaggiare un duello con il collega Paolo Maldini per un calciatore del Barcellona.

Secondo quanto rimbalza dalla Spagna, e più precisamente Don Balon, Milan e Juventus avrebbero effettuato dei sondaggi per mettere le mani su Clement Lenglet, centrale difensivo del Barca, che non è riuscito a convincere a pieno Ronald Koeman, che lo ha spedito a più riprese in panchina. Il difensore è valutato dai blaugrana circa 40 milioni di euro: una cifra oggettivamente esorbitante per un calciatore che non è riuscito ancora ad affermarsi in pianta stabile su livelli importanti.

Lenglet alla Juventus, calciomercato: il Milan battuto nella corsa al difensore?

Juventus Calciomercato Milan Lenglet/ Non è detto che l’affare Lenglet non possa chiudersi a prezzi radicalmente inferiori. Nelle ultime sessioni di mercato, infatti, il Milan ha dimostrato in più occasioni di saper cogliere gli eventuali esuberi delle altre squadre a prezzo di saldo: uno su tutti, Theo Hernandez, per fare un esempio, vero deus ex machina delle fortune della squadra di Pioli in questa prima parte di campionato.

D’altro canto, i rapporti tra Juventus e Barca si sono consolidati in maniera importante soprattutto quest’estate: lo scambio Arthur-Pjanic prima, e il quasi trasferimento di Suarez poi sono indizi che comunque non lasciano il tempo che trovano. Al momento per Lenglet non si è andato oltre a qualche timido sondaggio, ma non è detto che i due club non riescano a trovare il bandolo della matassa definitivo.