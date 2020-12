Calciomercato Juventus, cessione inaspettata a gennaio: può partire

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni spaventano i tifosi bianconeri, Demiral potrebbe partire già a gennaio

Calciomercato Juventus, l’ultima indiscrezione spaventa i tifosi bianconeri, il difensore centrale turco Demiral potrebbe andarsene già a gennaio. Stando a delle indiscrezioni riportate in un sondaggio di ‘Calciomercato.it‘ il turco pretenderebbe più spazio e, quindi, si apre ad una possibile partenza già nel mercato di gennaio. Un fulmine a ciel sereno che non sembra convincere in toto i tifosi della Juventus che vorrebbero, vista anche la giovane età del giocatore, puntare ancora su di lui. Abbiamo visto inoltre come sia già rodato e perfetto nei meccanismi di Pirlo, innegabile pensarlo titolare al fianco di De Ligt come erede designato per il post Bonucci e Chiellini.

Ovviamente su Demiral piomberebbero i top club europei, proprio per questo motivo, il Barcellona alla caccia di un nuovo difensore di qualità avrebbe identificato nel turco l’erede perfetto. Un giocatore molto giovane ma con tanta personalità. Demiral ha una prospettiva molto ampia per il suo futuro, qualità tecnica con spirito di sacrifico e leadership. Koeman sarebbe alla ricerca di rinforzi e le caratteristiche del centrale bianconero sarebbero perfette.