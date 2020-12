Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno chiuso per il giovane Rovella del Genoa battendo la concorrenza di di Inter e Roma.

Calciomercato Juventus, Nicolò Rovella è della Juventus. Il giovane centrocampista del Genoa passerà in bianconero. Paratici & co sono riusciti a battere la concorrenza delle altre big di Serie A, riuscendo a soffiare il giovane alla Roma e l’Inter. Un lieto fine sempre più vicino, manca ancora l’ufficialità ma ci siamo. Rovella è un giovane di prospettiva che aumenta ancora di più la rosa di giovani presenti nel vivaio bianconero, sempre di più, under 25 anni. Con Pirlo si è inaugurata una vera e propria rivoluzione e si conferma, ancora una volta, su quanto la società punti su giovani prospettive per il futuro.

Rovella alla Juventus, Calciomercato: si chiude con lo scambio

Nicolò Rovella chiuderà con un contratto fino al 2025 alla Juventus ma poi ritornerà in prestito proprio al Genoa. Affare che potrebbe includere come pedina di scambio, ancora non si è capito, ma Portanova è nei radar genoani e potrebbe avere più spazi nella società di Preziosi visto, che per il momento, con Pirlo non riesce a trovarne almeno da protagonista. Stando alle ultime indiscrezioni o il giocatore verrà inserito nell’affare Rovella oppure verrà trattato separatamente con un acquisto a titolo definitivo, si avranno più notizie del caso prossimamente. Ma ciò che conta che la Juventus va verso la chiusura di un’altra giovane promessa da aggiungere al vivaio di grandi profili sempre di più proiettati al futuro.