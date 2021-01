Marcos Alonso alla Juventus, calciomercato: testa a testa con l’Atletico

Calciomercato Juventus, il profilo di Marcos Alonso continua a stuzzicare la dirigenza di Corso Galileo Ferraris, anche se al momento l’Atletico Madrid sembra essere in vantaggio nella corsa al terzino

Calciomercato Juventus Marcos Alonso/ Tra i tanti nomi accostati alla Juventus in queste frenetiche ore di calciomercato, impossibile non nominare Marcos Alonso, un vero e proprio esubero dal Chelsea, che nelle ultime ore sembra aver trovato una bozza di accordo con l’Atletico Madrid, da tempo sulle sue tracce. Simeone stravede per la capacità del terzino sinistro ex Fiorentina di interpretare al meglio le sue fasi, abbinata ad una grandissima poliedricità: l’abilità di giostrare sia in una difesa a tre che in quella a quattro, sono caratteristiche che sicuramente lo rendono un vero e proprio terzino moderno.

Frank Lampard però in questo primo scorcio di stagione gli ha concesso poche opportunità, al punto che la cessione dell’iberico sembra ormai essere scontata: i Blues lo valutano 20 milioni di euro, e non sembrano disposti ad abbassare queste pretese. Negli ultimi giorni l’Atletico Madrid sembra aver effettuato dei passi in avanti nella corsa al calciatore, anche se la Juve non demorde, e sarebbe pronta alla controffensiva.