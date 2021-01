Juventus, chi è la compagna di Pinsoglio a cena da CR7 a capodanno

Juventus, Pinsoglio e la compagna Giulia sono stati invitati a capodanno a casa di Cristiano Ronaldo per una cena speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Ortaggi (@gnomeaaa)

Juventus, un capodanno certamente più convenzionale e tranquillo per i giocatori bianconeri. Non si poteva andare da nessuna parte – viste le restrizioni nazionali a causa della pandemia da Covid-19 – e, quindi, si è optato per cene in armonia casalinga, fra pochi amici e affetti. Pinsoglio, ormai consolidato amico di Cristiano Ronaldo, è stato invitato a casa sua con tanto di compagna Giulia. Giulia Ortaggi è la bellissima fidanzata del terzo portiere bianconero. Un legame che li unisce anche nelle festività. La ragazza sul proprio profilo Instagram ha già un discreto successo e ha deciso di trascorrere l’avvento dell’anno nuovo insieme al suo compagno e la coppia CR7 – Georgina.