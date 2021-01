Juventus, sorpresa tra i convocati: è fuori per infortunio

Poche ore ancora e poi la Juventus tornerà in campo per il primo impegno del 2001. L’avversario sarà l’Udinese di mister Gotti.

C’è una novità importante per quanto riguarda la formazione della Juventus. Nell’elenco di Pirlo infatti non c’è Morata. Lo stesso club bianconero ha sottolineato come il calciatore spagnolo non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri. Non ci sono alternative, dunque in attacco Cristiano Ronaldo dal primo minuto sarà affiancato da Dybala. Più che mai chiamato a fare la differenza. Rimane da capire se Morata potrà esserci contro il Milan nel giorno della Befana.

