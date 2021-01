Juventus-Udinese probabili formazioni: le scelte di Pirlo

La Juventus è ormai pronta per scendere in campo questo pomeriggio contro l’Udinese per il primo impegno del 2021.

Un match che non si preannuncia affatto semplice per i bianconeri, considerando che i friulani sono a caccia di punti salvezza e hanno sempre sfornato delle buone prestazioni, anche quando hanno perso. Vietato sottovalutare l’avversario, insomma, anche perché davanti le milanesi corrono e il gap dalla vetta rischia di farsi sempre più ampio. Occorrerà vedere in campo decisamente un’altra squadra rispetto a quella travolta dalla Fiorentina e Pirlo in conferenza stampa è stato chiarissimo.

