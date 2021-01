Calciomercato Juventus, annuncio Marotta: l’Inter si ritira

Calciomercato Juventus, Marotta si ritira dalla corsa per Giroud. L’attaccante francese ora diventa un obiettivo concreto per i bianconeri

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono sempre alla caccia di un nuovo centroavanti da regalare a Pirlo. Molti i profili sondati ma pochi, o meglio, non tutti sembrano corrispondere perfettamente alle richieste dell’allenatore, e in tal senso, proprio lo stesso maestro ieri si è sbilanciato sul mercato. Nel post partita dopo la vittoria sull’Udinese in casa, nella sfida valevole per la Serie A, Pirlo ha parlato di mercato soffermandosi sul possibile nuovo attaccante. Ecco le parole del maestro: “È sempre difficile trovare il giocatore adatto per il ruolo, però una punta ci potrà servire. Olivier Giroud, ad esempio, ci potrebbe anche far comodo, ma di questo se ne occupa Paratici”.

Pirlo si è sbilanciato facendo già un nome, lo stesso che Antonio Conte vorrebbe all’Inter come vice Lukaku. Ma proprio sulla questione attaccanti è intervenuto l’ad Giuseppe Marotta che ha annunciato che l’Inter non potrà fare grandi investimenti nella campagna invernale. Ora i bianconeri potrebbero avere la strada spianata per arrivare in solitaria al centroavanti francese del Chelsea.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, operazione saltata: c’è l’annuncio