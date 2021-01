Giroud, arriva l’endorsement di Pirlo. Juventus già in moto

Andrea Pirlo si è esposto ufficialmente su un possibile arrivo di Olivier Giroud alla Juventus. «Ci farebbe comodo» ha detto dopo il match con l’Udinese.

La caccia al centravanti è entrata nel vivo. La Juventus ha urgente bisogno di portare in organico un attaccante che possa completare un reparto privo del classico attaccante di peso. Un elemento con tali caratteristiche non c’è a Vinovo e in alcune gare servirebbe come il pane. A San Siro, per esempio, mancherà ancora Morata e Cristiano Ronaldo sarà costretto a caricarsi sulle spalle l’intero peso della prima linea. Non inganni il gol di Dybala al 94′ con l’Udinese. La Joya è stata impalpabile. per tutta la partita. Dopo il match, però, il nome di Giroud è iniziato a circolare con insistenza.

