Demiral, mal di pancia turchi. O gioca, o lascia la Juventus

Demiral non è contento del minutaggio che Pirlo gli ha concesso. Ma due infortuni hanno fermato la sua crescita e l’inserimento nella Juventus.

Mal di pancia per uno dei calciatori della Juventus del futuro. Merih Demiral non è contento: vorrebbe giocare di più e sta valutando anche la possibilità di lasciare la Juventus. L’indiscrezione arriva dalla Turchia ed è stata riportata oggi da tutti i media italiani. Il portale Fanatik, infatti, evidenzia come non abbia mai valutato nessuna delle offerte di trasferimento. Ora però non è soddisfatto del minutaggio concessogli. Proprio per questo ha deciso di valutarle insieme alla sua squadra.

LEGGI ANCHE >>> Quagliarella è il nome nuovo per l’attacco della Juventus