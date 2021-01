Juventus, febbre passata: contro il Milan ci sarà

La Juventus in queste ore sta facendo i conti con il Covid e la situazione non aiuta certo Pirlo a preparare la formazione da schierare.

Domani si scende in campo per affrontare il Milan in uno scontro diretto per il titolo e l’allenatore già sa di dover rinunciare sicuramente ai giocatori che sono risultati positivi dopo gli ultimi controlli, ovvero Alex Sandro e Cuadrado. Insomma l’undici da mandare in campo contro i rossoneri al momento è un vero e proprio rebus e le cose potrebbero ancora cambiare nelle prossime ore. Nel frattempo però il tecnico prova ad avere quantomeno delle certezze.

LEGGI ANCHE –>Rovella-Juventus, la fumata bianca sembra essere vicina