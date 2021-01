Calciomercato Juventus, in due sulla lista dei partenti

Continuano le voci di calciomercato in casa Juventus. Non solo sui possibili arrivi, ma anche sulle possibili partenze del mese di gennaio.

Andrea Pirlo si aspetta decisamente rinforzi in queste settimane e l’attenzione è incentrata soprattutto sull’attacco. Arriverà una quarta punta. Ma a nuovi arrivi corrisponderanno probabilmente delle partenze, anche per non appesantire troppo il monte ingaggi in un momento economico decisamente poco favorevole, pure per le società calcistiche. E ci sono dei giocatori che attualmente sono nell’organico di Pirlo che sicuramente interessano altri club, sia di serie A che in Europa.

LEGGI ANCHE –>Rovella-Juventus, la fumata bianca sembra essere vicina