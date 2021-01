Juventus, anche il Milan con due giocatori positivi

La Juventus è ormai pronta per il match che la vedrà protagonista questa sera a San Siro contro il Milan capolista.

Una partita molto importante che però nelle ultime ore è stata un po’ oscurata dalle notizie delle ultime ore. Con il tecnico Andrea Pirlo che dovrà fare a meno di Cuadrado e Alex Sandro risultati positivi al Covid. E con l’apprensione che altri giocatori potessero essere stati contagiati. Gli ultimi tamponi però hanno dato esito negativo. Ma anche il Milan è alle prese con lo stesso problema.

LEGGI ANCHE –>Rovella-Juventus, la fumata bianca sembra essere vicina

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, proposto un esperto centravanti

Juventus, Krunic e Rebic positivi nel Milan

“AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. – si legge sul sito dei rossoneri – I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo”. Dunque anche Pioli dovrà rinunciare a due giocatori molto importanti per la sua squadra.