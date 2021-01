Pellegrini torna alla Juventus. Col Genoa nuovo affare all’orizzonte

Continuano gli affari tra Juventus e Genoa. Stavolta toccherà a Pellegrini e Frabotta, due terzini sinistri, viaggiare avanti e indietro.

Juventus e Genoa si può dire che siano due squadre che amano completare di sovente buoni affari. Dopo quello legato a Rovella e Portanova, già impostato e in via di definizione, c’è un’altra trattativa che sta per andare a buon fine. Riguarda due terzini sinistri che farebbero chiaramente percorsi differenti. Il primo è Pellegrini, attualmente in rossoblù, il secondo è Frabotta che finirebbe al Cagliari. Il tutto, però, con l’ok di Preziosi.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus: le probabili formazioni. Sale Demiral, Theo c’è

Pellegrini in, Frabotta out

Nel caso il giovane terzino dovesse trasferirsi in Sardegna, il sostituto per Pirlo sarebbe quasi in casa con il ritorno di Luca Pellegrini. Una trattativa che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane e per la quale bisognerà convincere il Genoa, restio a restituire prima del tempo il calciatore. Secondo quanto riportato da Sky, l’affare è gà stato impostato dal punto di vista verbale e si sta cercando di arrivare ad una quadra. Ad ogni modo c’è la certezza che la Juventus potrebbe accogliere un altro ritorno. Si tratta di quel laterale, attualmente in prestito al Genoa, che tanto bene fece (guardacaso) due anni in Sardegna.