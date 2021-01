Juventus, che gioia vederti così: il futuro nei nuovi acquisti

Ma non solo Chiesa. La Juventus ha fatto azzardi importanti, andando addirittura a chiudere per un giocatore americano, per la prima volta nella storia del club. E anche qua, Paratici e company, ci hanno visto lungo. McKennie è la vera sorpresa di questa nuova Juventus by Andrea Pirlo. L’americano si è subito presentato con grinta pazzesca che poco a poco gli ha fatto conquistare anche la fiducia del maestro. Centrocampista classe 1998, McKennie è una vera e propria gemma in mediana. Un giocatore con una voglia di fare la differenza, per davvero. Proprio lo spirito ideale per rappresentare la Juventus: la voglia di vincere sempre.