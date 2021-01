Juventus, infortunio Morata: fissata la data del rientro

Lo spagnolo scalpita per il rientro: ecco quando ritornerà il centravanti della Juventus.

Juventus Morata infortunio rientro/ La sua assenza per infortunio in occasione del match contro l’Udinese ha lasciato molti tifosi della Juventus in preda al panico. In questa prima parte di stagione, infatti, Alvaro Morata si è rivelato un vero e proprio punto di riferimento per la squadra di Andrea Pirlo: si può ben dire che l’ex calciatore del Real e dell’Atletico sia forse il giocatore che in termini di qualità di rendimento si è fatto maggiormente apprezzare.

Leggi anche–> Calciomercato Juventus, conferma importante su Sergio Ramos e Aguero

Per averlo al meglio in vista del decisivo match contro l’Inter, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky, l’ex Canterano dovrebbe disputare almeno uno scampolo della gara contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma il 13 gennaio allo Stadium. Un appuntamento che Cristiano Ronaldo e compagni non vorranno di certo lasciarsi sfuggire, dopo la brutta finale disputata lo scorso anno contro il Napoli. La possibilità di vendicarsi è offerta già dalla gara di Supercoppa in programma il 21 gennaio: la diatriba sorta in merito alla decisione dell’Asl di non far partire i campani alla volta di Torino sicuramente ha lasciato più di una scoria in tal senso.