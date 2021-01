Calciomercato Juventus, conferma importante su Sergio Ramos e Aguero

Il calciomercato della Juventus non è improntato solo al presente ma anche inevitabilmente su colpi da mettere a segno per la prossima stagione.

I bianconeri hanno già dimostrato nel corso di questi anni di essere molto lungimiranti in chiave mercato, pensando anche a cercare dei rinforzi per il futuro. Colonne sulle quali basare la squadra dei prossimi anni. E mai come in questo 2021 ci sono tante opportunità legate ai calciatori che a giugno vedranno scadere il loro accordo con gli attuali club.

Calciomercato Juventus, Ramos e Aguero tra i possibili colpi futuri

Come evidenziano le quote di Oddschecker, ci sono in particolare due giocatori che hanno buone possibilità di vestire il bianconero in futuro e sono Sergio Ramos e Sergio Aguero. Due campioni che non sono accomunati solo dal nome ma anche dal fatto che a giugno, salvo rinnovi, saranno liberi da impegni e dunque potranno essere ingaggiati a parametro zero. Il sito riporta le quote sul loro futuro e quella più bassa riguarda proprio il club bianconero. Che, non è un mistero, segue con particolare attenzione il mercato dei parametro zero e sarebbe ben lieto di accogliere tra le sue fila stelle del calcio come quelle citate.