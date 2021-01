De Paul alla Juventus, calciomercato: sirene dalla Premier importanti

Calciomercato Juventus, De Paul sempre nel mirino di Fabio Paratici: tuttavia dall’Inghilterra non trapelano notizie positive

Calciomercato Juventus De Paul/ Accostato più volte alla Juventus, Rodrigo De Paul potrebbe alla fine approdare in Inghilterra. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, sul calciatore argentino sarebbero piombati con forza sia il Liverpool che il Leeds, che hanno avuto dei contatti informali con l’entourage del calciatore, che piace ormai ai principali club italiani ed esteri. I Reds infatti sono alla ricerca di un centrocampista dinamico, capace di interpretare al meglio le due fasi, e hanno bussato alla porta dei friulani per capire i margini di manovra.

Ricordiamo che i bianconeri valutano il proprio gioiello non meno di 40 milioni, e non intendono scendere al di sotto di questa cifra. Il Leeds in estate era arrivato a mettere sul piatto 28 milioni di euro, trovando l’ostracismo dell’Udinese, che non intende svendere il gioiello più baluginante della sua rosa.