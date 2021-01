Calciomercato Juventus, il Ct Roberto Mancini ha parlato di Chiesa e ha anche consigliato due giovani promesse ai bianconeri

Calciomercato Juventus, Roberto Mancini ha parlato del pupillo bianconero e della nazionale italiana Federico Chiesa. Il Ct azzurro, che l’ha lanciato titolare nella nazionale, ha parlato del ragazzo e del suo ottimo stato di forma. Intervenuto al ‘Corriere Dello Sport‘, Mancini ha detto: “La Juventus è un passaggio importante per lui, di crescita e completamento soprattutto sul piano mentale”. E poi ha aggiunto: “Chiesa sarà importante per la Nazionale, con noi ha fatto sempre molto bene”.

Calciomercato Juventus, il doppio consiglio del Ct Mancini

Ma il Ct Mancini si è anche lasciato andare a qualche consiglio di mercato, che proprio in ottica bianconera, potrebbe fare comodo per il futuro. Ovviamente i profili trattati sono tutti italiani. Ecco cosa ha detto: “Abbiamo molti giovani interessanti: sto seguendo Zaccagni e Lovato, proprio bravi. Anche per loro sarebbe importante l’esperienza in una squadra di alto livello, ma solo quando verrà il momento. Adesso se li deve godere il Verona che su di loro ha investito”.