Giroud alla Juventus, calciomercato: ecco il desiderio dell’attaccante

Calciomercato Juventus, non sarà facile mettere le mani su Olivier Giroud: svelati i motivi

Giroud Juventus calciomercato/ Una delle società più attive sul fronte calciomercato in questo scorcio di calciomercato è sicuramente la Juventus, alla ricerca di rinforzi con i quali migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che ha dimostrato delle lacune in alcuni reparti, per sopperire i quali Fabio Paratici sta provando in tutti i modi a portare dalle parti di Torino un vice Morata degno di questo nome. In questo senso, tanti sono i nomi attenzionati dal dirigente bianconero.

Tra questi, campeggi a caratteri cubitali il nome di Olivier Giroud, con il quale ci sarebbero stati dei contatti informali con l’entourage del calciatore. Il francese, però, secondo quanto ribadito da tuttojuve.com, preferirebbe restare al Chelsea. Infatti il suo rapporto con Frank Lampard in questo scorcio di stagione sta decollando, e il numero 9 viene schierato con continuità sia in campionato che in Champions League.