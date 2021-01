De Paul alla Juventus, calciomercato: l’Udinese continua a fare muro

Calciomercato Juventus, non si smette di seguire Rodrigo De Paul, per il quale non manca la concorrenza.

Calciomercato Juventus/ “I grandi amori non tramontano, fanno giri immensi e poi ritornano“. Il flirt di mezz’estate tra De Paul e la Juventus “rischia” di continua a catalizzare l’attenzione mediatica anche la prossima estate, quando gioco forza i bianconeri dovranno agire a carte scoperte per vincere la resistenza dell’Udinese aggiudicandosi uno dei prospetti più importanti della Serie A.

Sulla mezzala sudamericana, va detto, non c’è solo la Juventus. Anche Milan, Inter e Roma hanno avviato dei contatti con l’entourage del calciatore, fermandosi però nel momento in cui hanno ascoltato la valutazione che l’Udinese fa del proprio calciatore: 40 milioni di euro.