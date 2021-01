Gomez alla Juventus, calciomercato: pronta un’offerta da 10 mln

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni la Fiorentina starebbe pensando seriamente al Papu: i Viola sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro.

Gomez Atalanta/ Il polverone intorno ad Alejandro Gomez non stenta a diradarsi. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com sull’atalantino, che ormai è entrato in rotta di collisione con il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini, sarebbe piombata con forza la Fiorentina, che avrebbe già formalizzato un’offerta: Commisso sarebbe disposto a sborsare 10 milioni di euro per il Papa, e battere così la concorrenza di Inter e Juventus, che negli ultimi giorni hanno palesato un certo interesse.

I gigliati dunque si sono portati in vantaggio nella corsa per il calciatore, e sperano di chiudere l’operazione a stretto giro di posta per consegnare a Cesare Prandelli un rinforzo importantissimo, con il quale incrementare il tasso qualitativo di un centrocampo che fino a questo momento non può prescindere dalle giocate intermittenti di Gaetano Castrovilli. La “partita” non è ancora finita comunque: c’è da attendersi un rilancio dei nerazzurri e dei bianconero? Marotta e Paratici sono avvisati..