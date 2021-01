Formazioni ufficiali Juventus Sassuolo. Le scelte di Pirlo per il match di questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium

Formazioni ufficiali Juventus Sassuolo: una sfida importantissima quella di questa sera per la Juventus, Pirlo non può sbagliare e per questo match di campionato e dovrà avvalersi di tutta la qualità tecnica presente nella sua rosa, purtroppo come sappiamo, ci sono stati casi di positività al Covid-19 pertanto alcuni giocatori: Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt non saranno presenti e disponibili per il match di questa sera all’Allianz Stadium. Pirlo potrà contare, dunque, di tutta la qualità tecnica disposizione. Per fortuna, Cristiano Ronaldo sarà fra i presenti nel match, ma anche Morata che partirà dalla panchina. Ci sarà, dunque, dal primo minuto Paulo Dybala alla ricerca della forma vincente ma soprattutto del gol, già con l’Udinese è riuscito a segnare stasera vuole replicarsi e confermare la sua trovata forma. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere i tre punti per garantirsi una solida posizione in testa alla classifica e rispondere con vigore agli avversari per la corsa al titolo.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Sassuolo streaming: dove vedere il match in diretta tv e sul web

Formazioni ufficiali Juventus Sassuolo, le scelte di Pirlo

Ritorno dal primo minuto di Dybala, la Joya vuole ritornare al gol dopo un periodo certamente non all’altezza delle aspettative, complice anche l’infortunio. Ma le buone performance offerte contro Udinese e Milan lasciano ben sperare. Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera, che si disputerà in casa all’Allianz Stadium, appuntamento previsto per le 20.45. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare come il Sassuolo che in questa stagione sta facendo la reale differenza in campionato. Concentrazione massima per una sfida di vitale importanza per la classifica. Ecco, dunque, gli undici che scenderanno in campo questa sera: