Calciomercato Juventus, offerta super per Cristiano Ronaldo

Una voce dalla Spagna irrompe nel calciomercato della Juventus, anche se sembra difficile che i bianconeri si privino del suo asso.

Anche in questa stagione Andrea Pirlo sa benissimo di poter contare su Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è sempre decisivo per le sorti della sua squadra, non a caso è capocannoniere della serie A. E anche ieri sera ha timbrato il cartellino segnando il gol della sicurezza allo scadere contro il Sassuolo. Impossibile pensare ad una formazione senza di lui.

