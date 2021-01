Calciomercato Juventus, operazione per Pogba in chiusura. I francesi del Paris Saint Germain sarebbero vicini all’accordo con il Manchester

Calciomercato Juventus, operazione Pogba in chiusura. I francesi del Paris Saint Germain avrebbero raggiunto l’accordo con la dirigenza inglese, si tratta per chiudere il prima possibile: il centrocampista ritornerà in terra natia per un affare dal costo di 83 milioni di euro. Paul sembra dunque lontano dalla Juventus, che naturalmente non può permettersi una cifra così importante, soprattutto in questo periodo e in questa sessione di mercato. Il centrocampista francese sembrava molto vicino ad un possibile ritorno sotto la Mole ma le pretese astronomiche dei Red Devils hanno fatto indietreggiare la dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus: accordo per Pogba, operazione in chiusura

Il Polpo dopo diversi mesi, anzi, anni di trattativa alla fine potrebbe scegliere proprio il Paris Saint Germain. Da tempo cercato e voluto dai top club internazionali, alla fine, l’unico disposto a soddisfare economicamente le richieste del Manchester United sembra il Paris Saint Germain. Un colpo certamente importante che andrà ad inserire un altro nome dei protagonisti dell’ultimo Mondiale, oltre a Mbappe fra le cerchia del PSG. Un operazione che si chiuderà molto probabilmente in estate, dunque non adesso. Come viene anche riportato dal ‘Daily Express’, Pogba può arrivare a Parigi nella stagione 2021/22. Ma il Paris Saint Germain potrebbe non fermarsi qui.