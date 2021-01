Juventus: Bonucci concentrato a casa, ma in campo? L’ironia di Twitter

Juventus, Bonucci è protagonista sui social di una pubblicità che sta scatenando l’ironia di alcuni tifosi che hanno commentato

Concentrato in campo, concentrato a casa! Grazie a @MindTheGum restare focalizzati sugli obiettivi diventa un gioco da ragazzi! pic.twitter.com/rAKymmedh8 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) January 12, 2021

Juventus, Bonucci protagonista di una pubblicità social che ha scatenato l’ironia di alcuni tifosi. Come sappiamo Leo è stato anche protagonista in negativo di alcuni episodi nelle ultime partite. Errori in marcatura che stanno già trovando la discordia di alcuni supporter bianconeri che accusano il centrale bianconero di non essere in grande forma. Stamattina sui suoi portali social Bonucci ha postato una pubblicità con una didascalia che è stato oggetto incriminato proprio dell’ironia social. Il difensore scrive “Concentrato in campo, concentrato a casa! Grazie a MindTheGum restare focalizzati sugli obiettivi diventa un gioco da ragazzi!”