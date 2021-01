Juventus, con l’Inter niente paura: tre punti per crederci “fino alla fine”

La sfida del Meazza rappresenta uno spartiacque della stagione bianconera, aggirato il quale Ronaldo e compagni lancerebbero un segnale inequivocabile in ottica scudetto

Ronaldo Juventus Inter/ Ci sono partite che possono indirizzare l’andamento di una stagione in un senso o nell’altro. Ci sono incontri che valgano più di 3 punti: questione di autostima, consapevolezza dei propri mezzi, superiorità tecnica e psicologica. Questo, e tanto altro, sarà Inter Juventus: il posticipo della quindicesima giornata di Serie A è un bivio per entrambe le squadre, che giunti a questo punto della stagione, non possono permettersi di gettare alle ortiche quanto costruito fino ad ora.

I bianconeri devono dare continuità ai tre successi consecutivi ottenuti contro Udinese, Milan e Sassuolo: vittorie grazie alle quali i Campioni d’Italia hanno recuperato tre punti al Milan e addirittura cinque all’Inter, che ha faticato e non poco anche contro il Crotone, nella prima uscita dell’anno. Non è un periodo facile per la Juve da un punto di vista fisico però: la gara contro gli emiliani ha causato delle defezioni importanti alla squadra di Pirlo, che al Meazza non potranno contare su Paulo Dybala. Le positività al Covid di De Ligt, Cuadrado ed Alex Sandro, oltre agli acciacchi riportati da McKennie e Chiesa sempre domenica scorsa, hanno contribuito ad agitare e non poco la settimana.