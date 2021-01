Calciomercato Juventus, cessione Khedira: c’è una novità

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da tuttojuve.com, Khedira sarebbe entrato nel mirino del Borussia Dortmund, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per il centrocampo

Calciomercato Juventus Khedira/ Il matrimonio tra Khedira e la Juventus è finito nel peggiore dei modi. Il tedesco ormai da tempo è un vero e proprio separato in casa, anche a causa del feroce ostracismo con il quale ha rifiutato qualsiasi ipotesi di rescissione consensuale la scorsa estate, quando Paratici voleva offrire all’ex Real Madrid la stessa soluzione fornita a Gonzalo Higuain. Il centrocampista non è mai sceso in campo nella prima parte di stagione, e potrebbe fare le valigie già a gennaio.

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, infatti, nelle ultime ore il Borussia Dortmund avrebbe effettuato dei sondaggi per la mezzala, al quale non dispiacerebbe affatto la possibilità di giocare in Bundesliga. L’incognita è però rappresentata dalle condizioni fisiche del calciatore, che non scende in campo da più di un anno: ragion per cui, sono in corso delle attente valutazioni in casa giallonera sulla bontà dell’operazione.