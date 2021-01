Ozil alla Juventus, calciomercato: il turco annuncia il suo futuro

Calciomercato Juventus, Mesut Ozil è stato accostato di recente ai bianconeri. Il giocatore, però, rispondendo ad alcuni tifosi su Twitter, ha fornito maggiori informazioni sul suo futuro

Ozil JUVENTUS CALCIOMERCATO/ Nel ventaglio di nomi accostati alla Juventus in questo scorcio di sessione invernale di calciomercato, impossibile non citare Mesut Ozil, per il quale le voci di un possibile approdo in bianconero sono rimbalzate piuttosto frequentemente. Il trequartista ex Real Madrid, del resto, non ha trovato l’accordo per il prolungamento del suo contratto con l’Arsenal in scadenza quest’estate, e da gennaio è libero di accasarsi con un nuovo club.

Gli agenti del calciatore hanno proposto il loro assistito alla Juventus, che è alla ricerca di un calciatore di qualità nel caso in cui si dovesse materializzare la partenza di Paulo Dybala, per il quale le trattative di rinnovo al momento si sono arenate. L’ingaggio del trequartista, combinato alla sua età non più “verde”, hanno spinto però i dirigenti bianconeri a declinare l’offerta. Dal suo profilo Twitter, intanto, il turco ha dato maggiori delucidazioni in merito a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.