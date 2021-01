Calciomercato Juventus, anche il Milan sull’esperto bomber

Continuano ad essere tante le voci di calciomercato in casa Juventus in questo mese di gennaio. Con i bianconeri a caccia di una punta.

E’ l’arrivo di un nuovo attaccante la priorità assoluta della formazione bianconera, che ha assolutamente bisogno di trovare un innesto, ancor più dopo l’infortunio rimediato da Dybala che terrà l’argentino fuori dai giochi per poco meno di un mese. Da Milik a Depay, da Llorente a Pellè, tante ipotesi possibili. E anche un’altra pista che porta ad un giocatore che conosce molto bene la serie A e che sarebbe felice di approdare in una big.

Calciomercato Juventus, il Milan su Pavoletti

Come riporta SerieAnews.com, sia la Juventus che il Milan hanno messo nel mirino un attaccante esperto per la categoria e pronto ad adattarsi al ruolo di “riserva” di lusso. Parliamo di Leonardo Pavoletti del Cagliari, un elemento che in carriera ha sempre fatto bene e che non ha un costo eccessivo. Una soluzione low cost che entrambi i club gradirebbero. Nei giorni scorsi il calciatore era stato già accostato ai bianconeri, ma nelle ultime ore l’ipotesi rossonera sembra aver ripreso quota. Si potrebbe dunque profilare un duello di mercato per lui.