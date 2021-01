Verratti, la Juventus ha rotto gli indugi. Pronto uno scambio col PSG

Verratti potrebbe clamorosamente tornare in Italia. Ovviamente la destinazione sarebbe la Juventus. In cambio il Psg vorrebbe il cartellino di Szczesny.

Quando il patron del Pescara Sebastiani svelò un retroscena, in molti si mangiarono le mani. «Nel 2012 avrei preferito cederlo alla Juve – disse qualche tempo – E ci siamo andati davvero vicinissimi. A gennaio 2012 avevamo parlato di uno scambio di comproprietà: noi di Verratti e in cambio ottenevamo mezzo Immobile, che era in prestito da noi. Non se ne fece nulla, ma Marco continuò a crescere. Poi in estate sfumò tutto a causa di un disaccordo sulle contropartite tecniche. Non tanti soldi, soprattutto se pensiamo a quanto vale ora». Adesso il nome del centrocampista e capitano del PSG torna di moda in casa bianconera.

Verratti, scambio con la Juventus

Secondo quanto riportato da ‘Le10sport’, le prossime mosse di mercato che il Psg avrebbe in mente di compiere, potrebbero coinvolgere anche il futuro di Marco Verratti. La società francese ha intenzione di accontentare Pochettino e portare sotto la Tour Eiffel uno dei suoi pupilli: Dele Alli. Il centrocampista inglese, ormai ‘scartato’ da Mourinho al Tottenham, può approdare già a gennaio in Ligue 1. E la Juventus? L’idea sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di Szczesny, già cercato dai parigini, e valutato almeno 50 milioni dalla Juventus.