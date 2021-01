Asl di Napoli, nuovo tackle. Ecco chi ha messo in quarantena stavolta

L’Asl di Napoli, divenuta famosa per aver bloccato la partenza per Torino della squadra di Gattuso, ha messo in quarantena dei calciatori dell’Empoli.

L’Asp di Napoli torna alla ribalta delle cronache per un nuovo provvedimento. Tutti ricorderanno il ruolo decisivo per la mancata disputa di Juventus-Napoli di fine settembre, adesso il tackle è sulla Coppa Italia. Come riferisce PianetaEmpoli.it ha messo in isolamento il tecnico dell’Empoli Dionisi, tre giocatori azzurri (Leonardo Mancuso, Szymon Zurkowski e Roberto Pirrello) e il magazziniere Luca Batini. Il motivo? Un volo aereo sospetto.

LEGGI ANCHE >>> De Ligt, passo d’addio sempre più vicino. Cosa filtra dalla Juventus