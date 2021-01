Calciomercato Juventus, è UFFICIALE: preso il centrocampista

Mancava l’ufficialità di questo colpo di calciomercato della Juventus, ufficialità che è arrivata nel pomeriggio di oggi.

Un colpo che era nell’aria, visto che già si era parlato dell’accordo con il Nantes per l’arrivo in Italia di Dabo. Un centrocampista che ha esordito giovanissimo con la formazione biancoverde e che ha fatto anche tutta la trafila delle nazionali transalpine. Un acquisto di prospettiva per il club torinese, che non ha perso tempo nel chiudere la trattativa per questo ragazzo al quale era rimasto solo un anno di contratto con la sua squadra. Dopo le voci degli ultimi giorni, adesso è stato messo tutto nero su bianco.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve