Mandzukic alla Juventus, calciomercato: contatti avviati per il ritorno

Calciomercato Juventus, Mandzukic al Milan: sul calciatore croato Maldini avrebbe avviato i primi contatti con il suo entourage

Calciomercato Juventus Mandzukic Milan/ Importanti novità sul fronte Mario Mandzukic. Secondo quanto riportato da Sportitalia Mercato, infatti, il Milan avrebbe avuto dei contatti informali con l’entourage del croato per preparare il grande ritorno dell’attaccante, da tanto tempo oggetto del desiderio dei rossoneri. Sarebbero state poste le basi per un contratto di sei mesi, anche se si ragiona ancora sulla formula: le cifre dell’affare non sono state ancora rivelate, ma ciò che è certo è che l’ex Juve è balzato in cima alla lista dei desideri del Diavolo, alla ricerca di un vice Ibra d’esperienza internazionale.

Operazione ben avviata: i contatti sono stati proficui nel corso di tutta la giornata, e possono trovare la fumata bianca già nel corso delle prossime 24-36 ore. Le condizioni di Ibrahimovic non offrono le giuste garanzie: ecco dunque la necessità di virare con forza sull’ex pupillo di Massimiliano Allegri, per il quale l’ufficialità è già attesa nel corso delle prossime ore. Non è da escludere che, oltre al contratto di 6 mesi, ci possa essere un’ulteriore estensione fino all’estate 2022: le sensazioni, in questo senso, sono molto positive.