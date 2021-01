Calciomercato Juventus, i bianconeri sono vicini a chiudere l’operazione per il giovane talento Yusuf Demir

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre di più proiettati nel ringiovanimento della rosa. Fra i tanti acquisti già portati a termine all’inizio dell’estate la direzione, anche nella sessione invernale, sembra la stessa. C’è esigenza di ringiovanire la rosa in prospettiva futura, ecco perché Paratici e co sono vicini a chiudere l’operazione per il giovane attaccante Yusuf Demir del Rapid Vienna. Un affare in chiusura che verrà chiuso per il costo di 10 milioni di euro. Paratici è pronto a portare sotto la Mole un altro giovane di tanta qualità.

Calciomercato Juventus, chiusa l’operazione: giovane talento in arrivo

Come viene anche annunciato dall’indiscrezione del portale ‘The Guardian’, la società di Andrea Agnelli sarebbe il pole per chiudere il giovane attaccante. Operazione che costerà 10 milioni di euro. Ma chi è Yusuf Demir? Attaccante classe 2003 del Rapid Vienna, in passato è stato seguito anche dal Real Madrid e dal Salisburgo, dunque non un nome qualunque. L’affare sembra vicino alla conclusione, con la Juve che è già pronta a versare il compenso nelle casse del club austriaco.