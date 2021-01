Video Gol Juventus Genoa, Coppa Italia: Morata raddoppia

Video Gol Juventus Genoa, Coppa Italia: Morata porta al raddoppio per i bianconeri. Clicca qui per vedere la rete del match.

Video Gol Juventus Genoa: Morta segna per la Juventus e raddoppia. Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo ai bianconeri, portando in rete i padroni di casa. Ora concentrazione fino alla fine del match, Pirlo ha le carte giuste per giocarsi la vittoria e portare a casa la vittoria, fondamentali per la competizione.

Juventus Genoa Video Gol: La Juve riesce ad andare in rete grazie ad un gol di Kulusevski, che sfrutta al massimo le sue potenzialità e la sua tecnica regalando ai suoi compagni una rete importante in casa propria. Morata porta al raddoppio della Juventus.