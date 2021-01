Demiral inserito in uno scambio dalla Juventus. Chi arriva al suo posto

I buoni uffici tra il Barcellona e la Juventus potrebbero portare i due club a scambiarsi due calciatori per ulteriori plusvalenze di bilancio. Sul piatto Demiral Langlet.

Il portale iberico Don Balon svela un possibile scenario di mercato che interessa la Juventus. La Vecchia Signora, dopo gli anni della BCC è intenzionato a proseguire l’opera di rinnovamento. In questa ottica, tuttavia, è in bilico la posizione di un calciatore che qualcuno avrebbe interpreto come scontento, tramite i media turchi. A cavalcare quest’onda di presunta insoddisfazione arriva pertanto la notizia di oggi. All’orizzonte Paratici e il Barcellona starebbero orchestrando uno scambio molto importante.

Via Demiral, arriva Lenglet

A Barcellona per le elezioni il grande favorito rimane Joan Laporta. Una volta eletto potrebbe mettere alla porta un difensore blaugrana, ovvero Clement Lenglet. Il difensore francese infatti sembrerebbe non rientrare nei piani del possibile nuovo presidente, che sarebbe pronto a farlo partire. Ad essere inserito all’interno dell’affare sarebbe Merih Demiral, valutato circa 50 milioni di euro. Il difensore del Barcellona sarebbe valutato intorno ai 60 milioni di euro. Un affare dunque che porterebbe ad entrambe le società una plusvalenza, proprio come fatto in estate.