Dybala, l’infortunio non ferma il mercato. C’è l’offerta alla Juventus

Il Psg e Leonardo pensano a Dybala. Il numero dieci della Juventus potrebbe sbarcare a Parigi se a giugno Messi non dovesse accettare il trasferimento.

L’idea di Leonardo è subordinata al mancato arrivo di Lionel Messi. Se la Pulce non dovesse vestire la maglia del Psg, allora si virerebbe su Paulo Dybala. La Joya alla Juventus non sta rendendo più come dovuto. Inoltre non si parla più di contratto e le cose sono precipitate di recente. Le sue prestazioni non sono state all’altezza e il club riflette sul da farsi. L’esplosione di Alvaro Morata ha circoscritto lo spazio di Paulino. La Joya ha sfruttato parzialmente l’occasione data dal ko dello spagnolo. L’attaccante argentino si stava tuttavia riprendendo, soltanto che si è infortunato al ginocchio. La sua, insomma, è una stagione negativa.

Le voci su Dybala

Il portale Fantacalcio.it, noto agli amanti del settore, oggi ha pubblicato un articolo che svela i possibili scenari. Dybala dalla Juventus al Psg sarebbe un colpo di calciomercato davvero clamoroso. Sposterebbe gli equilibri ma che ovviamente potrà prendere corpo soltanto da giugno in poi. Dunque i fantallenatori possono stare tranquilli almeno per questa stagione, l’argentino non lascerà l’Allianz Stadium prima della fine di questo campionato.