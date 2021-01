Calciomercato Juventus, Locatelli è un noto obiettivo dei bianconeri ma può già arrivare a gennaio? Carnevali ha fatto chiarezza

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli è un profilo che piace molto in casa bianconera, il giovane centrocampista italiano è da tempo seguito dalla dirigenza bianconera. Un giocatore di carattere e dall’ottima tecnica. Non a caso il giovane è anche il preferito di Pirlo che l’aveva richiesto esplicitamente nel mercato di gennaio. Qualità ma soprattutto leadership che per un giovane è qualcosa di veramente importante. Il candidato ideale per diventare il regista sia della nazionale ma chissà, magari, anche della Juventus. Ma può arrivare a gennaio? Carnevali ha fatto chiarezza sull’operazione.

Locatelli alla Juventus? Calciomercato: c’è una novità

Stando alle parole di Carnevali, l’amministratore delegato del Sassuolo, la possibilità di veder partire un big della squadra come Locatelli nel mercato di gennaio è pari all’impossibile. Dunque operazione blindata, ma almeno per il momento. Proprio per le imponenti richieste che stanno arrivando in questi giorni per il loro leader in mediana, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club emiliano ha voluto fare chiarezza sulla trattativa. Ecco le sue parole prima del match di Coppa Italia del Sassuolo: “A gennaio, per i giocatori importanti come Locatelli, qualsiasi opportunità non viene preso in considerazione”.